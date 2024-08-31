Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı

Spor

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Bordo-mavili kulüpte 2. Abdullah Avcı dönemi sona erdi. Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nden elenmesinin ardından yönetim Teknik Direktör Abdullah Avcı ile bir araya gelerek ayrılık kararı aldı. Konuyla ilgili Trabzonspor'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Mucib Avcı arasındaki 30.06.2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Avcı, sözleşme kapsamındaki alacaklarının yarısından feragat etmiştir." - TRABZON