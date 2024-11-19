Trabzonspor, Adana Demirspor\'a Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla sürdürdü.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek. - TRABZON
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