Trabzonspor Adana Demirspor ile Karşılaşacak - Son Dakika
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Trabzonspor Adana Demirspor ile Karşılaşacak

Trabzonspor Adana Demirspor ile Karşılaşacak

Trabzonspor, Adana Demirspor ile Süper Lig'de 38. kez karşı karşıya geliyor. Maç saat 16.00'da.

18.04.2025 11:19
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TRABZONSPOR ile Adana Demirspor yarın oynayacakları maçla Süper Lig'de 38'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 37 maçta Trabzonspor'un 22, Adana Demirspor'un 6 galibiyeti bulunurken 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın Adana Demirspor'un konuğu olacak. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Süper Lig'de 39 puanla 9'uncu sırada yer alan bordo-mavililer, Adana Demirspor'u mağlup ederek hem seri yapmak hem de üst sıralara bir adım daha yaklaşmak istiyor. Ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor ise sahasında taraftarının önünde puan ya da puanlar kazanmak için mücadele edecek.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2'nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 37'si Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 4'ü de Türkiye Kupası olmak üzere 45 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 25, Adana Demirspor'un 10 galibiyeti bulunurken 10 maç da berabere sonuçlandı. Öte yandan iki takımın ilk yarıda Trabzon'da oynadıkları maç ev sahibi takımın 5-0 galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

Bugün yapacağı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak olan bordo-mavililer, havayolu ile Adana'ya gidecek.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Adana Demirspor ile Karşılaşacak - Son Dakika

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