Trabzonspor Alanya'da Galibiyet Peşinde - Son Dakika
Trabzonspor Alanya'da Galibiyet Peşinde

10.04.2026 10:52
Trabzonspor, Alanyaspor'u yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkarmak istiyor. Maç saat 17.00'de.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Ligde 67 puan ile lider Galatasaray'ın 4 puan, aynı puana sahip olduğu Fenerbahçe'nin ise averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor.

Galibiyet serisini 7'ye çıkarma hesapları

Galatasaray galibiyetiyle ligde 161 hafta sonra 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek seriyi 7 maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Ligde Gaziantep FK'yı 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor ve İkas Eyüpspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-1 yenen bordo-mavili takım, Corendon Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde teknik direktör Abdullah Avcı ile şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun 8 ile 15. haftaları arasındaki 8 maç art arda kazanma serisine 1 adım daha yaklaşmış olacak.

6 oyuncu kart sınırında

Trabzonspor'da 6 oyuncu kart sınırında bulunuyor.

Karadeniz ekibinde, 3 sarı kartları bulunan Onana, Ozan Tufan, Savic, Muçi, Folcarelli ve Pina kart görmeleri halinde gelecek hafta RAMS Başakşehir ile Trabzon'da oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

Tedavileri ardından takımla çalışmalara başlayan Batagov ve Muçi'nin son antrenmanın ardından kadroda yer alıp almaları netleşecek.

Trabzonspor, bugün tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra 16.00'da uçakla Alanya'ya gidecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor Alanya'da Galibiyet Peşinde - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Trabzonspor Alanya'da Galibiyet Peşinde - Son Dakika
