Trabzonspor Alanya'ya Hareket Etti - Son Dakika
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Trabzonspor Alanya'ya Hareket Etti

Trabzonspor Alanya\'ya Hareket Etti

Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Alanya'ya doğru yola çıktı.

29.11.2024 16:17
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla tamamladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman taktik ağırlıklı geçti. Bordo-mavililer, idmanın ardından Alanya'ya hareket etti.

Karadeniz ekibinde; Savic, Barisic ve Nwakaeme maç kadrosunda yer almadı.

Bordo-mavililerin 22 kişilik kamp kadrosu şu şekilde:

"Uğurcan, M. Taha, Onuralp Çevikkan, Malheiro, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçi, Batagov, Ali Şahin, Eren Elmalı, Lundstram, Ozan Tufan, Salih Malkaçoğlu, Mendy, Umut Güneş, Vişça, Cihan Çanak, Cham, Dragus, Banza, Enis Destan, Poyraz Efe Yıldırım." - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Alanya'ya Hareket Etti - Son Dakika

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