Trabzonspor, Alanyaspor ile 17. Randevusuna Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor, Alanyaspor ile 17. Randevusuna Çıkıyor

Trabzonspor, Alanyaspor ile 17. Randevusuna Çıkıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 16 maçta Trabzonspor 5, Alanyaspor 7 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma berabere sona erdi. Maç, Gain Park Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak.

29.11.2024 11:27  Güncelleme: 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
TRABZONSPOR ile Alanyaspor Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın yapacakları maçla 17'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 16 maçta Trabzonspor'un 5, Alanyaspor'un 7 galibiyeti bulunurken 4 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor deplasmanından galibiyetle dönmek isteyen bordo-mavililer hem seriyi sürdürmek hem de Alanyaspor'a karşı şanssızlığını kırmak istiyor

Trabzonspor Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın Alanyaspor'un konuğu olacak. Gain Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Süper Lig'de aldığı 3 mağlubiyetin ardından geçtiğimiz hafta Adana Demirspor galibiyetiyle moral bulan Trabzonspor 15 puanla 10'uncu sırada yer alıyor. Alanyaspor deplasmanından galibiyetle dönmek isteyen bordo-mavililer hem seriyi sürdürmek hem de Alanyaspor'a karşı şanssızlığını kırmak istiyor. Geride kalan haftalarda 11 puanla 16'ncı sırada yer alan Alanyaspor ise sahasında puan kaybetmek istemiyor.

ALANYASPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki rekabet 2016 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 16'sı Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 6, Alanyaspor'un 7 galibiyeti bulunurken 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Alanya'da oynadıkları maç ev sahibi takımın 3-1 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Alanya, Güncel, Futbol, Spor, Gain, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Alanyaspor ile 17. Randevusuna Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:26 Tahran-İstanbul uçağında büyük panik ’’Allahu Ekber’’ diye bağırıp çıkış kapısına yöneldi Tahran-İstanbul uçağında büyük panik! ''Allahu Ekber'' diye bağırıp çıkış kapısına yöneldi
11:50 Türk-İş Başkanı Atalay’dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil
11:14 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam’ın yaptığını getirdi Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
10:33 Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı
10:08 Güney Hastanesi’nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım
16:31 Saran’dan RTÜK’ün cezasına görülmemiş tepki Saran'dan RTÜK'ün cezasına görülmemiş tepki
16:23 Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı
16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
16:21 Küçük çocuk, yatağında annesi tarafından ölü bulundu Küçük çocuk, yatağında annesi tarafından ölü bulundu
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
16:04 Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı
16:04 Arda Turan’ın yeni takımını duyurdular Arda Turan'ın yeni takımını duyurdular
16:00 Yenidoğan davasında 9. gün: ’10 bin liraya bebek sevkini hastane yönetimi istedi’ Yenidoğan davasında 9. gün: '10 bin liraya bebek sevkini hastane yönetimi istedi'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 12:50:13. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Alanyaspor ile 17. Randevusuna Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.