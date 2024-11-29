Trabzonspor Alanyaspor Maçına Hazır

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SÜPER Lig'in 14'üncü haftasında yarın Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla Alanya'ya gitti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın Gain Park Stadyumu'nda karşıya geleceği Alanyaspor maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.00'da özel bir uçakla Alanya'ya gitti.

KADRODA 10 EKSİK

Trabzonspor'un 21 kişiden oluşan Hatayspor maç kadrosunda şu oyuncular yer aldı; Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Malheiro, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen,, Serdar Saatçi, Arseniy Batagov, Ali Şahin Yılmaz, Eren Elmalı, John Lunstram, Ozan Tufan, Salih Malkoçoğlu, Batista Mendy, Umut Güneş, Edin Visca, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Denis Dragus, Simon Banza, Enis Destan, Poyraz Yıldırım.

Bordo-mavililerin deplasman kafilesinde kaleci Ahmet Yıldırım, Barisic, Serkan Asan, sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Anthony Nwakaeme ile kadro dışı kalan Denswil, Umut Bozok, Orsic, Bardhi Alanyaspor yer almadı.