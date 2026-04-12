Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında sahasında karşılaştığı Aliağa Petkimspor'a 90-84 mağlup oldu.
Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 31-19 geride tamamlayan Trabzonspor, ikinci periyotta 30 sayı üretmesine rağmen devreyi 55-49 geride kapattı. Son periyoda 70-63 geride giren bordo-mavili ekip, son periyotta 21 sayı üretti ve parkeden 91-84'lük skorla mağlup ayrıldı. - TRABZON
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Aliağa Petkimspor'a Yenildi - Son Dakika
