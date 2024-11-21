Trabzonspor Altyapıya Yatırım Yapıyor

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Trabzon spor, altyapı faaliyetleriyle kadrosunu güçlendirirken, geleceğin yıldızlarını bu branşa kazandırmayı hedefliyor.

Hayri Gür Spor Salonu'nda faaliyetleri sürdüren Trabzonspor Basketbol Şubesi, bünyesindeki 150'yi aşkın lisanslı sporcusu ve hafta sonları gerçekleştirilen basketbol okullarıyla gençleri bu spora yönlendiriyor.

Trabzonspor Kulübü Basketbol Altyapı İdari Sorumlusu Engin Kanber, AA muhabirine, basketbolun Trabzon'da sevilen bir spor olduğunu söyledi.

Şehrin basketbol faaliyetlerindeki gelişiminde önemli yerleri olduğunu belirten Kanber, amatör kulüplerin de bu kültüre katkı sağladığını ifade etti.

Kanber, Trabzonspor A takımının Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne yükselme hedefiyle mücadele ettiğini vurgulayarak, "Trabzon'da basketbolun geleceği tamamen bu yıl birinci ligde oynayan Trabzonspor Kulübünün profesyonel takımıyla ilgilidir. Çocukların önünde iyi bir hedef var. Bu şekilde de herkesin basketbola katılımı her geçen gün artacaktır diye düşünüyorum." dedi.

Altyapıyı geliştirmek için kulüp bünyesine yeni antrenörler kattıklarına işaret eden Kanber, "Hafta sonları spor okulumuz var. Onun haricinden 10, 12, 14, 16 ve 18 yaş altı takımlarımız var. Bunlara katılım gayet iyi. Daha düzenli, daha disiplinli şekilde altyapıyı geliştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kanber, bordo-mavili kulübün altyapıda sürdürülebilir bir oyuncu kaynağı oluşturmasını hedeflediklerini belirterek, "Genç takımımızla Türkiye Şampiyonası'nda 14'üncü olduk. Bu yıl da aynı hedeflerimiz devam ediyor. Hedef sadece başarı değil, başarılı oyuncuyu yetiştirmek, geliştirmek ve kulüp bünyesinde A takıma katmak. Bizim asıl amacımız bu zaten." değerlendirmesinde bulundu.

Burgul: "Önemli olan burada yeterli basketbol bilgisini verebilmek"

Trabzonspor Basketbol Şubesi Altyapı Sorumlusu ve basketbol antrenörü Ali Burgul, amaçlarının A takıma oyuncu yetiştirebilmek olduğunu vurgulayıp, bu hedef doğrultusunda yeni yatırımlar yapıldığını söyledi.

Yeniden Türkiye Şampiyonası'na gitmeyi hedeflediklerini dile getiren Burgul, "Bu arada oyuncuları da yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunları zaten başarırsak A takıma çıkmalarının önünde engel yok. Önemli olan burada yeterli basketbol bilgisini verebilmek." ifadelerini kullandı.

Burgul, alt yaş kategorilerindeki sporcuların okul ve spor hayatlarını bir arada devam edebilmesine önem verdiklerini belirterek, "Sporcuların dersleri de önemli. Hem lise sonların hem de ortaokul sonların dersleri önemli. Orada biraz sorun yaşıyoruz. Basketbolu seven insanlar buraya geliyor, antrenman yapıyorlar. Biz de onlara anlayış gösteriyoruz. Herhangi bir problem yok. Önemli olan sporcu olabilmek ve sağlıklı nesiller yetiştirebilmek." şeklinde konuştu.

Yılmaz: "Bir spor şehri olduğumuzu kanıtlamak istiyoruz"

Trabzonspor'da 3 senedir basketbol oynayan genç takım kaptanı Kayra Yılmazer, son dönemde güzel adımlar attıklarını belirtti.

Trabzonspor A takımının profesyonel lige yükseldiğini hatırlatan Yılmaz, "Gerçekten Trabzon şehrine gereken bir şeydi. Futbolun dışında da bir spor şehri olduğumuzu kanıtlamak istiyoruz. Bunun için de güzel adımlar attık. Buradaki atmosfer gayet güzel. Benim açımdan taraftarı olduğum bir kulüpte oynamak çok güzel." açıklamasını yaptı.

Yılmaz, idolleri arasında Kobe Bryant ve Stephen Curry olduğunu ifade ederek, "Onları mental açıdan çok örnek alıyorum. Nereden geldikleri, başarıları beni etkileyen şeyler. Kendime güveniyorum ve bunun için çalışıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.