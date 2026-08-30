Trabzonspor Amed Maçına Hazır - Son Dakika
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Trabzonspor Amed Maçına Hazır

Trabzonspor Amed Maçına Hazır
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Trabzonspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı için Diyarbakır'a gitti, kadrosu açıklandı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Diyarbakır'a hareket etti.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, antrenman sonrasında ise Diyarbakır'a hareket etti.

Trabzonspor'un Amed Sportif Faaliyetler maç kodrosu ise belli oldu. 20 oyuncunun yer aldığı kafilede tedavileri süren Folcarelli, Batagov, Okay Yokuşlu ve Ruslan Malinovskyi'nin yanı sıra transfer görüşmeleri için izinli olan Benjamin Bouchouari ve Rene Mitongo kafile de yer almadı.

Trabzonspor'un Amed Sportif Faaliyetleri maç kadrosunda ise şu isimler yer aldı:

"Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Fabinho Tavares, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Ernest Muçi, Noah Saviolo, Mohamed Salah, Umut Nayir ve Paul Onuachu.

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Diyarbakır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Amed Maçına Hazır - Son Dakika

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