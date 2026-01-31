Trabzonspor Antalya'dan 1 puan ile döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Trabzonspor Antalya'dan 1 puan ile döndü

Trabzonspor Antalya\'dan 1 puan ile döndü
31.01.2026 00:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor'a penaltıdan beraberliği getiren Onuachu, ikinci penaltı vuruşunda topu ağlarla buluşturamadı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor sahasında Trabzonspor karşılaştı. Zorlu karşılaşma 1-1 sona erdi.

Corendon Airlines Park'taki maçın ilk yarısında Antalyaspor rakibinden üstün bir futbol ortaya koydu. Kırmızı-Beyazlılar, 43. dakikada Oulai'nin düşmesi sonrası topu önünde bulan Van de Streek'in golüyle devreyi 1-0 önde kapattı.

ONUACHU EŞİTLİĞİ GETİRDİ

İkinci yarıya hızlı giren Trabzonspor, 53. dakikada Onuachu'nun penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı. İtirazlarını sürdüren Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 54. dakikada üst üste iki sarı karttan kırmızı kart gördü.

Trabzonspor maçın son anlarında VAR incelemesinin ardından bir kez daha penaltı kazandı. 81'de Onuachu'nun vuruşunu Julian ayağıyla çıkardı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 42, Antalyaspor 20 yaptı.

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Antalya'dan 1 puan ile döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Restoran ve kafelerde yeni dönem Resmen yasaklandı Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı
Burkina Faso’da tüm siyasi partiler feshedildi Burkina Faso'da tüm siyasi partiler feshedildi
Trump’tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Trump’tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti Trump'tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın

00:38
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim
00:12
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
23:25
ABD basını: Trump, İran’a pazar sabahı saldırı emri verebilir
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir
22:11
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
22:03
Fenomen Merve Taşkın’dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 01:05:32. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor Antalya'dan 1 puan ile döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.