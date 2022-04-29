Son dakika spor: Belediye Başkanı kent hoparlörlerinden halka seslendi: "Lütfen silaha sarılmayalım" - Son Dakika
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Son dakika spor: Belediye Başkanı kent hoparlörlerinden halka seslendi: "Lütfen silaha sarılmayalım"

29.04.2022 15:18

Son dakika habere göre - Belediye Başkanı kent hoparlörlerinden halka seslendi: "Lütfen silaha sarılmayalım" Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, belediye anons merkezinden hem vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı hem de Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında silah kullanılmaması gerektiği...

- Belediye Başkanı kent hoparlörlerinden halka seslendi: "Lütfen silaha sarılmayalım"

TRABZON - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, belediye anons merkezinden hem vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı hem de Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında silah kullanılmaması gerektiği konusundaki uyarılarını sürdürdü. Anons üç gün boyunca belediye hoparlöründen yayınlanacak.

Yayınlanan ses kaydında Ramazan Bayramı'nda şampiyonlukla birlikte çifte bayram yaşanacağını dile getiren Başkan Genç, "Bu bayramı bir başka coşku içerisinde çifte bayram olarak karşılıyoruz. Tertemiz mazisi ve şerefli tarihiyle birlikte göğsümüzü kabartan Trabzonsporumuzun 8. şampiyonluğunu hep birlikte coşkuyla kutlayacağız. Bu coşkumuza gölge düşürmemek, sevincimizi hüzne dönüştürmemek için lütfen silaha sarılmayalım, mutluluğumuza kurşun sıkmayalım. Bayramı neşe içerisinde, birbirimize sarılarak kutlayalım. Şimdiden herkesin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, şampiyon Trabzonsporumuzu da yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan Trabzonspor'un şampiyon olmasına 1 puan kala Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, taraftarı unutmayarak muhteşem bir jeste imza attılar.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Trabzonspor Kulübü, şampiyonluğun ilan edileceği maç öncesi taraftarı unutmadı. Başkan Zorluoğlu, Başkan Genç ile Trabzonspor Kulübü, 30 Nisan Cumartesi saat 20.30'da oynanacak Trabzonspor- Antalyaspor müsabakasına bilet alamayan taraftarlar için Atatürk Alanı'nda ve Avni Aker Millet Bahçesi'nde dev ekran kurma kararı aldılar. Taraftar, şampiyonluk maçını şehrin işlek iki noktasından dev ekranlardan canlı olarak izleyebilecek. Ayrıca Meydan'da ve Avni Aker Millet Bahçesi'nde maç sonrası sahne kurularak DJ performansı sergilenecek, halk oyunları ve havai fişek gösterileri sunulacak.

Büyükşehir ve Ortahisar Belediyesi tarafından ortak yapılan açıklamada, "Uzun yıllardır özlemini çektiğimiz şampiyonluğu elde etmemize sadece bir puan kaldı ve takımımız yarın adeta şampiyonluk maçına çıkıyor. Trabzonspor - Antalyaspor maçı biletleri satışa çıktığı andan itibaren kısa sürede tükendi. Maça gitmek isteyen binlerce taraftarımız var. Bizler de Büyükşehir ve Ortahisar belediyeleri olarak şampiyonluk maçı için ilgili yayıncı kuruşla görüşerek taraftarımıza bu duyguyu yaşatmak istedik. Maça gidemeyen ve bilet bulamayan taraftarlarımız aynı duyguyu hem Atatürk Alanı'nda hem de Avni Aker Millet Bahçesi'nde yaşayabilecekler. Şimdiden şampiyonluğumuz kutlu olsun. O sene bu sene, bundan sonra her sene" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika spor: Belediye Başkanı kent hoparlörlerinden halka seslendi: Lütfen silaha sarılmayalım
Son dakika spor: Belediye Başkanı kent hoparlörlerinden halka seslendi: Lütfen silaha sarılmayalım
Son dakika spor: Belediye Başkanı kent hoparlörlerinden halka seslendi: Lütfen silaha sarılmayalım
Son dakika spor: Belediye Başkanı kent hoparlörlerinden halka seslendi: Lütfen silaha sarılmayalım

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Belediye Başkanı kent hoparlörlerinden halka seslendi: 'Lütfen silaha sarılmayalım' - Son Dakika


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