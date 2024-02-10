Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. Yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklar tamamlanacak.

10.02.2024 17:25
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Pazartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 pas çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ve sonuçlandırma ile tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

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