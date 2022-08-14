Kolu kırılan Visca ameliyat oldu

Süper Lig'in 2'nci haftasında Atakaş Hatayspor'la sahasında karşılaşan Trabzonspor'da maçta sol kolunda pazu kemiği kırılan Edin Visca ameliyat oldu. Trabzonspor Kulübü, kanat oyuncusu Visca'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, Visca'nın genel durumunun iyi olduğu ve rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlandığı belirtildi.Geçtiğimiz sezon devre arasında bordo mavili takıma katılan Boşnak yıldız, yeşil sahalardan 3 ay uzak kalacak.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Edin Visca, Hatayspor, Spor, Son Dakika

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