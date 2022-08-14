Kolu kırılan Visca ameliyat oldu - Son Dakika
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Kolu kırılan Visca ameliyat oldu

14.08.2022 15:23
Kolu kırılan Visca ameliyat oldu

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçında sol kolu kırılan Edin Visca'nın ameliyat olduğunu açıkladı.

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçında sol kolu kırılan Edin Visca'nın ameliyat olduğunu açıkladı.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Atakaş Hatayspor'la sahasında karşılaşan Trabzonspor'da maçta sol kolunda pazu kemiği kırılan Edin Visca ameliyat oldu. Trabzonspor Kulübü, kanat oyuncusu Visca'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, Visca'nın genel durumunun iyi olduğu ve rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlandığı belirtildi.Geçtiğimiz sezon devre arasında bordo mavili takıma katılan Boşnak yıldız, yeşil sahalardan 3 ay uzak kalacak.


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Kaynak: DHA

Trabzonspor, Edin Visca, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kolu kırılan Visca ameliyat oldu - Son Dakika

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