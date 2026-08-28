Trabzonspor Avrupa'ya Veda Etti - Son Dakika
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Trabzonspor Avrupa'ya Veda Etti

Trabzonspor Avrupa\'ya Veda Etti
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Trabzonspor, Ferencvaros'a 4-0 kaybederek UEFA Avrupa Ligi'nden elendi. Tekke istifa etti.

(BUDAPEŞTE) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros'a deplasmanda 4-0 mağlup olarak organizasyona veda etti. Bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise karşılaşmanın ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İlk maçı 1-0 kaybeden Trabzonspor, rövanş karşılaşmasını 9 kişi tamamladı.

Ferencvaros'a galibiyeti getiren golleri 19'uncu dakikada Callum O'Dowda, 54'üncü dakikada Marius Corbu, 59'uncu dakikada Bamidele Yusuf ve 86'ncı dakikada Krisztian Lisztes kaydetti.

Trabzonspor'da Ruslan Malinovskyi, 13'üncü dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bordo-mavililerde Sidny Lopes Cabral da 57'nci dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Aynı pozisyonun ardından Ferencvaros penaltı kazandı.

Karşılaşmadan 4-0 mağlup ayrılan Trabzonspor, iki maç sonunda toplamda 5-0'lık skorla UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.

Bordo-mavililer yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Konferans Ligi kura çekimi yarın Monako'da gerçekleştirilecek.

Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Avrupa'ya Veda Etti - Son Dakika

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