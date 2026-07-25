Trabzonspor Avusturya Kampında
Trabzonspor, Avusturya kampında hazırlıklarına devam ediyor. İlk maç Frankfurt ile.
Trabzonspor, sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki günün ilk antrenmanında futbolcular, core ve duran top çalışmaları yaptı.
Bordo-mavili futbolcular, akşamki antrenmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.
İlk hazırlık maçı Eintracht Frankfurt'a karşı
Trabzonspor, sezon öncesi ilk hazırlık maçını Avusturya kampında yarın Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile oynayacak.
Salzburg kentinde TSİ 16.30'da başlayacak maça, taraftar alınmayacak.
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