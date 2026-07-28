Trabzonspor Avusturya Kampında Çalışmalarına Devam Ediyor
Trabzonspor, Avusturya'da kuvvet antrenmanı yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında yaptığı çalışmayla sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bordo-mavili oyuncular, kondisyon salonunda kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi.
Bordo-mavili futbolcular, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
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