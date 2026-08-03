Trabzonspor Avusturya Kampını Tamamladı - Son Dakika
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Trabzonspor Avusturya Kampını Tamamladı

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Trabzonspor, 11 günlük Avusturya kampını bitirip Trabzon'a döndü. 3 hazırlık maçında 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alan bordo-mavililerde öne çıkan isim Bouchouari oldu. Teknik direktör Fatih Tekke, takımdan memnun olduğunu belirtti.

Trabzonspor, Avusturya'da 23 Temmuz'da başlayan yurt dışı kampını tamamladı.

Bordo-maviler, Schladming kasabasında gerçekleştirdikleri 11 günlük yurt dışı kampını tamamlayıp Trabzon'a döndü.

Karadeniz ekibi, kampta sadece 1 günü izinli olarak geçirirken toplam 11 antrenman ve 3 hazırlık karşılaşması yaptı.

Hazırlık maçlarında 1 galibiyet, 2 mağlubiyet

Trabzonspor, Avusturya kampında oynadığı 3 hazırlık karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

İlk karşılaşmada Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-0, ikinci maçta da Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 yenilen bordo-mavililer, İtalya temsilcisi Udinese'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Trabzonspor'un hazırlık maçlarındaki tek golünü ise Ernest Muçi kaydetti.

Kampın gözdesi Bouchouari

Trabzonspor'un Avusturya kampında performansıyla öne çıkan ismi Faslı oyuncu Benjamin Bouchouari oldu.

Geçen sezonun başlarında sakat olarak transfer edilen ve son haftalarda ritmini bulmaya başlayan Faslı oyuncu, iyi bir kamp dönemi geçirdi.

Hırsı ve azmiyle dikkatleri üzerine çeken Bouchouari, orta sahada Oulai'nin takımdan ayrılmasına rağmen hazırlık maçlarında iyi bir performans gösterdi.

Tatil döneminde 8 kilo vererek fiziksel olarak kampa iyi bir durumda katılan Andre Onana ise tecrübesi ve performansıyla kalede güven verdi. Aral Şimşir ve Muçi gibi oyuncular da kampta öne çıkan isimler arasında yer aldı.

Mitongo katıldı

Trabzonspor'a kamp döneminde sadece genç golcü Rene Mitongo katıldı.

Belçika'nın Standard Liege takımından transfer edilen 18 yaşındaki forvet oyuncusu, Avusturya'da takımın kampına dahil oldu.

Ayrıca, Ali Şahin Yılmaz ve Salih Malkoçoğlu da transferleri nedeniyle takımın kampından ayrılan isimler oldu. Kadroda düşünülmeyen Denis Draguş ise antrenmanlarda yer alırken hazırlık maçlarında süre alamadı.

Ciddi sakatlıkların yaşanmadığı kampta sadece Tim Jabol Folcarelli, sakatlığı nedeniyle son hazırlık maçında görev yapamadı.

Tekke, takımdan memnun

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, hazırlık maçlarının skordan ziyade takım olarak yapmak istedikleri üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Oyuncuların tam ritimlerini kısa sürede kazanamayacağını vurgulayan Fatih Tekke, şöyle devam etti:

"Öyle 15-20 günde olacak şey değil. Şu anda da eksiğimiz var. Ama genel hatlarıyla en azından sahanın içerisinden yapmak istediğimiz veya verdiğimiz direktiflere karşılık olarak Allah'a şükür oyunculardan hepsini almaya çalışıyoruz. Her maça kazanmak için çıkacağız. Bu sene biraz daha heyecanımız fazla. Oyuncularımızın en azından alternatif olarak biraz daha sayımız iyi gözüküyor. Sakatımız şu an için yok, iyi gözüküyoruz."

Kafkas, sürekli kampta yer aldı

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, sürekli olarak kampta yer aldı.

Bordo-mavili takımın yöneticisi, takımla birlikte Avusturya'ya gelirken son güne kadar antrenman ve maçları takip ederek kafilenin yanında bulundu.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Avusturya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Avusturya Kampını Tamamladı - Son Dakika

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