Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili futbolcular, soğuk algınlığı geçiren teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerine yardımcı antrenör Orhan Ak nezaretinde Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde antrenman yaptı.
Dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas, dayanıklılık ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirilen antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Hafif sakatlıkları bulunan Hamsik ve Cornelius, takımdan ayrı koşu yaptı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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