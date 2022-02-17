Üye Girişi
Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

17.02.2022 15:23
Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, soğuk algınlığı geçiren teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerine yardımcı antrenör Orhan Ak nezaretinde Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde antrenman yaptı.

Dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas, dayanıklılık ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirilen antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Hafif sakatlıkları bulunan Hamsik ve Cornelius, takımdan ayrı koşu yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
15:16 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı!
15:13 Aldatıldığı söylenen Makbule Nisa ile pozunu paylaştı!
15:03 Yan masadaki aşk acısı çeken delikanlıya "takma kafana" dedi! Bıçağı kalbine yedi!
15:02 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana ve Sedat'ı birlikte gören Nalan ne yapacak?
14:54 Süper Lig yayın ihalesinde verilen en yüksek teklif ortaya çıktı!
14:53 Fenerbahçe'de Miguel Crespo ile yollar ayrılacak! İki dev kulüp peşinde
14:51 CHP Lideri'nin "Karşıma çık" davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı ne oldu: Seni 10 seçimde sandığa gömdük!
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili belediyelere "indirim" talimatı: İndirimli su faturaları geliyor!
14:48 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Sıla Şentürk cinayeti tepkisi: Hepimizin yüreği yandı, bu cinayetin yakın takipçisi olacağım
12:04 Hiç suçu yokken 12 yıl hapse mahkum edildi, 8 yıl sonra gerçek anlaşıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 15:28:17. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement