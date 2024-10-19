Trabzonspor, Başakşehir'i 1-0 Yendi

Stat: Papara Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Çimen, Osman Gökhan Bilir
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu (Dk. 74 Serdar Saatçi), Ozan Tufan, Visca (Dk. 90+4 Barisic), Cham (Dk. 74 Bardhi), Draguş (Dk. 82 Cihan Çanak), Banza
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç (Dk. 75 Figueiredo), Crespo (Dk. 90 Onur Ergün), Berat Özdemir, Kemen (Dk. 75 Berkay Özcan), Serdar Gürler (Dk. 31 Davidson), Piatek (Dk. 90 Keny)
Gol: Dk. 90+1 Visca (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Ba, Dk. 56 Kemen, Dk. 73 Crespo, Opoku (Maç bitimi) (RAMS Başakşehir)
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi. ???????
62. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde yakın mesafeden Piatek'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
68. dakikada Uğurcan Çakır'ın pasında topu Cham'dan alan Piatek'in ceza yayı hemen gerisinden şutunda, top üsten auta çıktı.
80. dakikada Bardhi'nin sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Mendy'in kafa vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer yatarak iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
90+1. dakikada Eren Elmalı'nın soldan ortasında ceza alanı içinde Visca'nın vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer'in müdahale etmeye çalıştığı top filelerle buluştu: 1-0
90+2. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Bardhi, topu Ozan Tufan'a aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda, kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
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