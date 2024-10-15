Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili ekip akşam antrenmanını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, kulübün 19 yaş altı takımıyla antrenman maçı yaptı.
Karadeniz ekibi, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?