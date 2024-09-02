Trabzonspor Teknik Direktör Arayışlarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Trabzonspor Teknik Direktör Arayışlarını Sürdürüyor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Şenol Güneş ile bir araya gelerek yeni teknik direktör arayışlarını sürdürdüklerini açıkladı. Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından Doğan, Şenol Güneş, Fatih Tekke ve Hüseyin Çimşir'in Trabzonspor için önemli isimler olduğunu belirtti. Yeni bir teknik direktörle perşembe gününe kadar anlaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

02.09.2024 20:46
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Şenol Güneş ile İstanbul'da bir araya geldi.

Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da başkan Doğan, Şenol Güneş'le bir süre görüştü.

Görüşmenin ardından A Spor'a konuk olan Doğan, Trabzonspor'un yeni teknik direktör adaylarıyla görüştüğünü ifade ederek, "Şenol Güneş de Fatih Tekke de Hüseyin Çimşir de Trabzonspor için çok önemli." dedi.

Yeni teknik direktör için görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Doğan, "Başka hocalarla da görüşüyoruz." bilgisini verdi.

"Bir an önce Trabzonspor'u bu stresli ortamdan uzaklaştıracak bir teknik direktörle anlaşmak istiyoruz." diye konuşan Doğan, perşembe gününe kadar yerli ya da yabancı bir teknik direktörle anlaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Bordo-mavili kulüp, geçen cumartesi günü teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırmıştı.

Kaynak: AA

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