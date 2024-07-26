Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Yalçın Orhan'ı disipline sevk edecek

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu eski yönetim kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu'nun kulüpten ihraç edilmesi için yönetim kuruluna çağrıda bulunduğu Türkiye Futbol Federasyonu İkinci Başkan Vekili ve eski Trabzonspor yöneticisi Yalçın Orhan'ı disipline sevk edeceklerini söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bir yayın kuruluşuna konuşan Doğan'ı, "Kendisine Trabzonspor'un haklarını savunamadığını, dolayısıyla Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun görüşünün gerekli açıklamaları yaparak, insanları olan olaylar hakkında aydınlatarak, bir Trabzonlu duruşunu gösterip istifa etmesini talep ettim. Kendisi de bu talebi karşılıksız bıraktı. Görevi bırakmayacağını eski başkanla bir yol yürüdüğünü ve böyle bir şey yapmayacağını bize belirtti" diye konuştu.

Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu destekleyeceklerini ilettiğini belirten Doğan, "Bu seçimde kendisi hem federasyon başkanı beni ziyaret etti. Benim ofisimde seçimle alakalı görüşlerimizi sordu. Biz de mevcut eski Trabzonspor Başkanı'nın aday olduğunu, bizim onun dışında herhangi bir şekilde birini desteklememizin mümkün olmadığını, olamayacağını, listesine de herhangi bir Trabzonsporlu vermeyeceğimizi söyledim. Kendisi de Yalçın Oran'ın listede olacağını söyleyince ben kendisine böyle bir şey yapamayacağını, böyle bir şeyi yaparsa Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun seçimi kazansa bile birinci dakikadan bizim için yok hükmünde olacağını kendisinin yüzüne söyledim" dedi.

"Disipline sevk edeceğiz"

Orhan'ı yönetim kurulu kararıyla disipline sevk edeceklerini belirten Başkan Doğan, "Şampiyonluk yolu çok dikenli bir yol. Yıllarca Trabzonspor'un nasıl haklarını yendiğini taraftarlıktan yöneticiliğe geçtiğimiz süreçte daha net gördük. Trabzonspor'un şampiyonluklarının nasıl çalındığını çok daha net gördük. Şimdi Sayın Mustafa Bey'i İstanbul takımlarının hiçbiri kendisinin bu yönetimlerde olmasını istemiyor. Bu ne kadar doğru iş yaptığını gösteriyor. Biz her yerde, her şekilde herkese adalet diyoruz. Ama insanlar haksızlığı hak kabul ettikleri için bizim hakkımızı korumamızı farklı algılıyorlar. Mustafa Bey'in bir başvurusu oldu kulübümüze. Doğrudur. Şimdi tabii tüzükte belirlenen bazı şartlar var. Bu şartlar dahilinde ben daha önce de Yalçın Bey'in bu hareketle yönetimden vesaire istifa etmesi gerektiğini hep söylemiştim. Buralarda bulunmaması lazım. Kimsenin Trabzonspor camiasına bunu yaşatmaya hakkı yok. Yönetim kurulu kararıyla disipline sevk edeceğiz. Kurulun oradaki maddeler dahilinde ne karar vereceğini göreceğiz. Burası sonuçta Trabzonspor Kulübü'nün seni koyduğu bir pozisyon. Evet, Trabzonspor Kulübü'nün bir talebi olduğu zaman yönetim kurulunun, şahısların değil, yönetim kurulunun talebi olduğu zaman, bunların daha farklı değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani insanlar yönetim kurulunun onu önerip koyduğu yerde bu kadar bağımsız hareket edemez. Bu yanlıştır. Ben bunu kabul etmiyorum. Zaten dediğim gibi sevk yapılacak. Ondan sonrasını göreceğiz" diye konuştu. - TRABZON