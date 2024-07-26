Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Yalçın Orhan'ı disipline sevk edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Yalçın Orhan'ı disipline sevk edecek

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu İkinci Başkan Vekili ve eski Trabzonspor yöneticisi Yalçın Orhan'ı disipline sevk edeceklerini açıkladı. Doğan, Orhan'ın Trabzonspor'un haklarını savunamadığını ve istifa etmesini talep ettiğini belirtti. Ayrıca, Orhan'ın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu desteklemesi durumunda Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun onu desteklemeyeceğini söyledi.

26.07.2024 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu eski yönetim kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu'nun kulüpten ihraç edilmesi için yönetim kuruluna çağrıda bulunduğu Türkiye Futbol Federasyonu İkinci Başkan Vekili ve eski Trabzonspor yöneticisi Yalçın Orhan'ı disipline sevk edeceklerini söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bir yayın kuruluşuna konuşan Doğan'ı, "Kendisine Trabzonspor'un haklarını savunamadığını, dolayısıyla Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun görüşünün gerekli açıklamaları yaparak, insanları olan olaylar hakkında aydınlatarak, bir Trabzonlu duruşunu gösterip istifa etmesini talep ettim. Kendisi de bu talebi karşılıksız bıraktı. Görevi bırakmayacağını eski başkanla bir yol yürüdüğünü ve böyle bir şey yapmayacağını bize belirtti" diye konuştu.

Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu destekleyeceklerini ilettiğini belirten Doğan, "Bu seçimde kendisi hem federasyon başkanı beni ziyaret etti. Benim ofisimde seçimle alakalı görüşlerimizi sordu. Biz de mevcut eski Trabzonspor Başkanı'nın aday olduğunu, bizim onun dışında herhangi bir şekilde birini desteklememizin mümkün olmadığını, olamayacağını, listesine de herhangi bir Trabzonsporlu vermeyeceğimizi söyledim. Kendisi de Yalçın Oran'ın listede olacağını söyleyince ben kendisine böyle bir şey yapamayacağını, böyle bir şeyi yaparsa Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun seçimi kazansa bile birinci dakikadan bizim için yok hükmünde olacağını kendisinin yüzüne söyledim" dedi.

"Disipline sevk edeceğiz"

Orhan'ı yönetim kurulu kararıyla disipline sevk edeceklerini belirten Başkan Doğan, "Şampiyonluk yolu çok dikenli bir yol. Yıllarca Trabzonspor'un nasıl haklarını yendiğini taraftarlıktan yöneticiliğe geçtiğimiz süreçte daha net gördük. Trabzonspor'un şampiyonluklarının nasıl çalındığını çok daha net gördük. Şimdi Sayın Mustafa Bey'i İstanbul takımlarının hiçbiri kendisinin bu yönetimlerde olmasını istemiyor. Bu ne kadar doğru iş yaptığını gösteriyor. Biz her yerde, her şekilde herkese adalet diyoruz. Ama insanlar haksızlığı hak kabul ettikleri için bizim hakkımızı korumamızı farklı algılıyorlar. Mustafa Bey'in bir başvurusu oldu kulübümüze. Doğrudur. Şimdi tabii tüzükte belirlenen bazı şartlar var. Bu şartlar dahilinde ben daha önce de Yalçın Bey'in bu hareketle yönetimden vesaire istifa etmesi gerektiğini hep söylemiştim. Buralarda bulunmaması lazım. Kimsenin Trabzonspor camiasına bunu yaşatmaya hakkı yok. Yönetim kurulu kararıyla disipline sevk edeceğiz. Kurulun oradaki maddeler dahilinde ne karar vereceğini göreceğiz. Burası sonuçta Trabzonspor Kulübü'nün seni koyduğu bir pozisyon. Evet, Trabzonspor Kulübü'nün bir talebi olduğu zaman yönetim kurulunun, şahısların değil, yönetim kurulunun talebi olduğu zaman, bunların daha farklı değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani insanlar yönetim kurulunun onu önerip koyduğu yerde bu kadar bağımsız hareket edemez. Bu yanlıştır. Ben bunu kabul etmiyorum. Zaten dediğim gibi sevk yapılacak. Ondan sonrasını göreceğiz" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ertuğrul Doğan, Trabzonspor, Trabzon, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Yalçın Orhan'ı disipline sevk edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:34 Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
17:08 Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi
15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
15:08 Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi
14:07 Fransa’da olimpiyatlar öncesi büyük kriz 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında “Rusya“ olabilir Fransa'da olimpiyatlar öncesi büyük kriz! 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında "Rusya" olabilir
18:20 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, “Türkiye Türk’tür Türk kalacak“ yazısı Van’ı karıştırdı Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
16:18 Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda görüntülendi Tarzı dikkat çekti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
16:10 Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
15:42 Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı
15:36 İzmir’de orman yangını Alevlerin yaklaştığı site tahliye edildi İzmir'de orman yangını! Alevlerin yaklaştığı site tahliye edildi
15:35 Okan Buruk’tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor Okan Buruk'tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 19:25:07. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Yalçın Orhan'ı disipline sevk edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement