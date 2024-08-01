Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: 'Yeni sezonda paraya karşı emeğin mücadelesini vermeye hazırız' - Son Dakika
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: 'Yeni sezonda paraya karşı emeğin mücadelesini vermeye hazırız'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla yeni sezonda paraya karşı emeğin mücadelesini vermeye hazır olduklarını belirtti. Doğan, kulübün 50. yıl etkinliğinde yaptığı konuşmada, Trabzonspor'un Süper Lig'deki 50. yılını kutladıklarını ve ufak tefek eksiklerin yakın zamanda tamamlanacağını söyledi. Ayrıca, başarı için camianın desteğinin önemine vurgu yaptı ve Trabzonspor'a olan bağlılığını ifade etti.

01.08.2024 15:29
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla yeni sezonda hep olduğu gibi yine paraya karşı emeğin mücadelesini vermek için hazır olduklarını belirterek, "Ufak tefek eksiklerimiz kaldı, onları da yakın zamanda tamamlayacağız." dedi.

Bordo mavili kulübün bir otelde düzenlenen "Süper Lig'de 50. Yıl" etkinliğine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, eski bakanlar Mehmet Cahit Turhan ve Faruk Nafız Özak, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, belediye başkanları, 1973-1974 sezonu yöneticilerinin yanı sıra futbolcular, hakemler ve davetliler katıldı.

Ertuğrul Doğan, yaptığı konuşmada 1967'de kurulan Trabzonspor'un yarın 57'nci yılı olduğunu, aynı zamanda Süper Lig'deki 50'nci yılını kutladıklarını söyledi.

Kurucu başkanlar ve üyelerle eski yönetici ve futbolcuları saygıyla andığını dile getiren Doğan, 50 yıldır Süper Lig'de olduklarına dikkati çekerek, "57 yaşındayız. Sultan Alparslan 'geldik' demişti, Mustafa Kemal Atatürk 'gitmiyoruz' demişti. Biz onları örnek alan bir kulübüz. Buraya inancımızla geldik ve hiçbir yere gitmiyoruz. Aksine yolumuz belli, ileri, hep ileri. Süper Lig'e çıkışımızın 50. yılını kutluyoruz. İnşallah 2 yıl sonra da ilk şampiyonluğumuzun 50'nci yılını yine hep beraber kutlayacağız." diye konuştu.

"Bu sürelerin, bu kadar asla açılmaması lazım"

Böyle bir ortamda insanın duygusallaşmamasının mümkün olmadığına işaret eden Doğan, şunları kaydetti:

"Bu sokaklarda büyüyen biri olarak, Trabzonspor Başkanı olarak konuşmayı bu hayatta gelebileceğim en değerli, anlamlı, en manevi pozisyon olarak algılıyorum. Çok anım, hatıram var. En son şampiyonluğu yaşadığımızda 7 yaşındaydım. Oğlum da 7 yaşında şampiyonluk gördü. Bu sürelerin, bu kadar asla açılmaması lazım. O yüzden bizim üzerimize, bu görevde bulunan her kimse üzerine çok büyük sorumluluk düşüyor. Yönetim kurulu arkadaşlarım, sayın Abdullah Avcı, oyuncu kardeşlerimizin hepsi, yeni sezonda hep olduğu gibi yine paraya karşı emeğin mücadelesini vermek için hazırız. Ufak tefek eksiklerimiz kaldı, onları da yakın zamanda tamamlayacağız."

Başarı için camianın desteğinin önemini vurgulayan Doğan, "Bu asla bir yönetim kurulunun tek başına başarabileceği bir iş değil. Camiamızın tüm değerlerinin, sanatçılarının, çok değerli siyasetçilerinin, belediye başkanlarının, hepsinin desteğine ihtiyacımız var. Biz bir arada olduğumuz müddetçe inanıyorum ki en yakın zamanda yine hep beraber bu şampiyonlukları, yine tüm dünyaya örnek olacak şekilde tüm taraftarlarımızla beraber kutlayacağımıza canı gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Yaşamım boyunca onur duydum"

Divan başkanlık kurulu başkanı Mahmut Ören ise Trabzonspor'un başarılarıyla her zaman gurur duyduklarını söyledi.

Ören, 1993'ten beri kulübün her kademesinde büyük heyecanla görev yaptığını anlatarak, "Kuruluşundan günümüze büyük başarılar kazanan şanlı kulübümüzün üyesi olmaktan yaşamım boyunca onur duydum. Bundan sonra da gurur duyacağım. Bugün bir kez daha gördük ki bordo-mavi renklere olan bağlılığımız gerçekten övgüye değer." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: 'Yeni sezonda paraya karşı emeğin mücadelesini vermeye hazırız' - Son Dakika

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