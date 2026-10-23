Trabzonspor Basketbol, 6 maçta 5 kez kazandıktan sonra üç kritik maça çıkıyor

Trabzonspor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet alarak sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Sezona sahasında Bursaspor Basketbol'u 82-76 mağlup ederek başlayan bordo-mavililer, ligin ikinci haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 90-81 yenildi.

Karadeniz ekibi, üçüncü haftada Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 83-80, dördüncü haftada ise deplasmanda Yukatel Denizli Basket'i 75-70 mağlup etti.

Avrupa'da ilk kez mücadele ettiği Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı sonuçlara imza atan Trabzonspor, sahasında Fransa temsilcisi Nanterre 92'yi 93-83, Azerbaycan ekibi Sabah'ı ise 100-83 yendi.

Bordo-mavili ekip, yoğun fikstürde ilk olarak yarın Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Ligde ilk 5 hedefini korumak isteyen Karadeniz ekibi, 28 Ekim Çarşamba günü ise Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Litvanya temsilcisi Rytas'a konuk olacak.

Trabzonspor, bu iki maçın ardından 31 Ekim Cumartesi günü ligde Biotekno Körfez Basket ile karşılaşacak.

Ernak: "Bu üç maç bizim için çok önemli"

Başantrenör Selçuk Ernak, AA muhabirine, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

İlk 4 haftada 3 galibiyet aldıklarını hatırlatan Ernak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her hafta sahanın içinde geliştirdiğimiz şeyler var. Bunlar 1-2 maç sonra biraz daha göze batacak. Shaquille Harrison'ın olmaması bizim sistemimiz için önemli bir eksik. Zor bir periyoda giriyoruz. Evimizde Esenler Erokspor'la oynayacağız. Erokspor, play-off için bizim direkt rakibimiz olan bir takım. Onların da 3 galibiyeti var, Efes galibiyetinden geliyorlar. Kendi sahamızda çok dikkat etmemiz gereken bir maç."

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grubu lider tamamlamak için Litvanya deplasmanından iyi bir sonuçla dönmeleri gerektiğini vurgulayan Ernak, şunları kaydetti:

"Zaten 4'lü gruplarda kayıp yaşamanız kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla kendi sahamızdaki maçları kazanmışken bu grubu lider bitirmek amacıyla bizim Litvanya'dan iyi bir sonuçla dönmemiz lazım. Takvimimiz sıkışık, Litvanya'dan döndüğümüzde Trabzon'a gelmeden Körfez Basket maçı için İzmit'e gideceğiz ve bu karşılaşmaya hazırlanacak sadece bir günümüz var. Körfez Basket de ligin çıkış yapan çok kaliteli takımlarından biri. Bu üç maç bizim için çok önemli. Bu bilinçle çalışıyoruz. Umarım bu üç maçın sonunda da üç galibiyet almış oluruz."

Tolga Geçim: "İlk 5'te olmak istiyoruz"

Bordo-mavili ekibin kaptanı Tolga Geçim ise takım içindeki uyumun iyi olduğunu ve sezona başarılı bir başlangıç yaptıklarını dile getirdi.

Tek yenilgilerini Beşiktaş karşısında yaşadıklarını anımsatan Tolga, "Beşiktaş maçını da iyi oynadık. Orada da bireysel yapmış olduğumuz hatalardan dolayı maçı kaybettiğimizi düşünüyorum. Öncelikle, dediğimiz gibi ilk 5'te olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ligde ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Tolga Geçim, şöyle konuştu:

"Türkiye Ligi gerçekten zor bir lig ama Şampiyonlar Ligi'nde de güçlü rakipler var. Rytas geçen sene şampiyon oldu ve zor bir deplasmana gideceğimizi biliyoruz. Orada da kazanıp Şampiyonlar Ligi'ni de en üst seviyede bitirmek istiyoruz."

Keene: "Sakat oyuncularımız da katılınca daha iyi olacağız"

Bordo-mavili takımın ABD'li oyun kurucusu Marcus Keene de sezona iyi başladıklarını ve takımın gelişimini sürdürdüğünü belirtti.

Keene, "Bence iyi bir başlangıcımız oldu. Ligde sadece bir maç kaybettik, o da Avrupa Ligi takımı Beşiktaş'a karşı. Takım olarak bence iyi gidiyoruz, iyi durumdayız ama hala sakatlığı bulunan arkadaşlarımız var. Hala birbirimize uyum sürecindeyiz ama çok iyi durumdayız. Sakat oyuncular da katıldıktan sonra bence çok daha iyi duruma geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde ilk 5'te yer almayı hedeflediklerini kaydeden Keene, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni de mümkün olan en iyi konumda tamamlamak istediklerini sözlerine ekledi.