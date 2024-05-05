Trabzonspor Basketbol A Takımı, Kahramanmaraş Gençlikspor'u mağlup etti - Son Dakika
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Trabzonspor Basketbol A Takımı, Kahramanmaraş Gençlikspor'u mağlup etti

Trabzonspor Basketbol A Takımı, Kahramanmaraş Gençlikspor\'u mağlup etti

Trabzonspor Basketbol A Takımı, Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde play-off turu ilk maçında deplasmanda Kahramanmaraş Gençlikspor'u 103-65 mağlup etti. Trabzonspor, hızlı bir başlangıç yaparak maçı domine etti ve galibiyetle ayrıldı. Antrenör Osman Ekici, ikinci maçı da kazanarak son 12 turuna kalmak istediklerini belirtti.

05.05.2024 18:13
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Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor Basketbol A Takımı, play-off turu ilk maçında deplasmanda Kahramanmaraş Gençlikspor'u 65-103 mağlup etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana Menderes Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan bordo-mavili ekip, ilk periyodu 24-12 önde tamamladı.

Karadeniz ekibi, ikinci periyotta 27 sayı daha atarak devreye 51-26 önde girdi.

Trabzonspor, üçüncü periyodu 81-53 bitirirken maçın son periyodunda ise 22 sayı daha atarak karşılaşmayı 103-65 galip tamamladı.

Açıklamada maç sonu değerlendirmelerine yer verilen antrenör Osman Ekici, "Hafta boyunca play-offlara hazırlandık. Bugün güzel bir skorla evimize dönüyoruz. Oyuncularımı galibiyetten ötürü tebrik ediyorum. Trabzon'da seyircimiz önünde oynayacağımız ikinci maçı da kazanıp son 12 turuna kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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