Trabzonspor, Beşiktaş'a 90-81 yenilerek ligdeki ilk yenilgisini yaşadı - Son Dakika
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Trabzonspor, Beşiktaş'a 90-81 yenilerek ligdeki ilk yenilgisini yaşadı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta mücadelesinde Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u 90-81 yendi. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle ligde ilk kez kazanırken, Trabzonspor ilk kez kaybetti.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Samet Biner

Beşiktaş: Dotson 6, Berk Uğurlu 11, Morgan 6, Omoruyi 14, Brown 12, Dejulius 7, Metecan Birsen 11, Wilbekin 2, Nowell 16, Furkan Korkmaz 3, Zizic 2

Trabzonspor: Caupain Jr. 14, Yeboah 7, Tillman 9, Manek 9, Rıdvan Öncel 7, Canaan 14, Keene 11, Yiğit Arslan 8, Terry 2

1. Periyot: 24-17

Devre: 46-46

3. Periyot: 72-66

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar ligdeki ilk galibiyetini alırken, Trabzonspor ise ilk yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
TrabzonsporBeşiktaşSigortaTürkiyeSporSon Dakika

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