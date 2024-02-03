Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanında galibiyet arıyor

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Trabzonspor, yarın İstanbul'da Beşiktaş'a konuk olacak. Ligde 102'nci kez karşı karşıya gelecek iki takım da bugüne kadar oynadıkları 101 maçta 37'şer galibiyet elde ederken, 27 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın Beşiktaş'ın konuğu olacak. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Dev maç öncesi 37 puanla 3'üncü sırada yer alan bordo-mavililer zorlu deplasmandan galip ayrılarak üzerindeki kara bulutları dağıtmak istiyor. Ev sahibi Beşiktaş ise 36 puanla 4'üncü sırada girdiği haftada rakibi Trabzonspor'u yenerek çıkış yakalamanın hesaplarını yapıyor.
101 MAÇTA GALİBİYET EŞİTLİĞİ
İki takım 50 yıllık rekabette 101'i Süper Lig olmak üzere 138 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan 101 lig maçlarında eşitlik bulunuyor. Bu maçlarda her iki takımın da 37'şer galibiyeti bulunurken, 27 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor'un attığı 118 gole karşı Beşiktaş 142 golle karşılık verdi. Trabzonspor, Beşiktaş ile ligde oynadığı son 6 müsabakada rakibine karşı hiç kaybetmedi.
Öte yandan ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 3-0 kazanmıştı. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada Trabzonspor'un başında Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, Beşiktaş'ın başında ise Şenol Güneş bulunuyordu. Sonraki süreçte her iki takım da hocaları ile yollarını ayırmıştı.
Bugün yapacağı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak olan bordo-mavililer, özel uçakla İstanbul'a gidecek.
Büyük umutlarla Merkez Bankası'nın başına geçen ve görev gelir gelmez yaptığı faiz artışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Hafize Gaye Erkan, dün akşam saatlerinde ani bir kararla istifa ettiğini duyurdu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Arkasındayız" mesajı verdiği Erkan'ın istifasının perde arkasında neler var? Detaylar haberimizde...
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-35 Operasyonu'yla haklarında İnterpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu DEAŞ üyesi şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Zeytinburnu'nda motosikletli maganda üzerinde bulunan silahla önce havaya ateş etti. Ardından da karşı şeritten gelen otomobile silah doğrulttu. O anları ise "8 saattir trafiği tehlikeye sokmuyorum, uyuyordum" notuyla paylaştı.
Maltepe'de bulunan tarihi kıraathane, Kurtlar Vadisi dizisinin ünlü sahnelerinden birinin çekildiği mekan olarak biliniyordu. Sabah saatlerinde çıkan yangın sonucunda kıraathane alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, kıraathanenin yanındaki restorana da sıçrayarak büyük çapta maddi hasara yol açtı. Tarihi yapı kullanılamaz hale gelirken, çatı kısmı çöktü. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.
Gösterisini yurt dışında da sergileyecek olan Cem Yılmaz, dünyaca ünlü komedyen Ricky Gervais'in daha önce gösteri yaptığı salonda sahneye çıkacak. Gervais'in gösteri bileti 60 euroya satılırken Yılmaz'ın da aynı kategorideki bileti 125 euroya satışa sunuldu.
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Samsunspor-Galatasaray maçında Fernando Muslera'nın sergilediği performans takdir kazandı. Muslera, 90 dakikada 5 kurtarış yaparak yüzde 100 kurtarış yüzdesiyle koruduğu kaleye adeta duvar oldu. Maç sonunda Muslera, kritik üç puanı aldıklarını ve şampiyonluk için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'de ABD üssüne yönelik saldırıya karşılık olarak dün Suriye ve Irak'taki İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü destekli hedefleri vurduğunu duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden, hedeflerin vurulmasıyla ilgili 'Cevabımız bugün başladı. Bizim seçtiğimiz zaman ve yerlerde devam edecek' dedi.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bir dilencinin sadece cuma namazı süresince 873 lira toplaması, görenleri şaşırttı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanında galibiyet arıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?