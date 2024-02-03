Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanında galibiyet arıyor

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Süper Lig'in 24'üncü haftasında Trabzonspor, yarın İstanbul'da Beşiktaş'a konuk olacak. Ligde 102'nci kez karşı karşıya gelecek iki takım da bugüne kadar oynadıkları 101 maçta 37'şer galibiyet elde ederken, 27 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın Beşiktaş'ın konuğu olacak. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Dev maç öncesi 37 puanla 3'üncü sırada yer alan bordo-mavililer zorlu deplasmandan galip ayrılarak üzerindeki kara bulutları dağıtmak istiyor. Ev sahibi Beşiktaş ise 36 puanla 4'üncü sırada girdiği haftada rakibi Trabzonspor'u yenerek çıkış yakalamanın hesaplarını yapıyor.

101 MAÇTA GALİBİYET EŞİTLİĞİ

İki takım 50 yıllık rekabette 101'i Süper Lig olmak üzere 138 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan 101 lig maçlarında eşitlik bulunuyor. Bu maçlarda her iki takımın da 37'şer galibiyeti bulunurken, 27 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor'un attığı 118 gole karşı Beşiktaş 142 golle karşılık verdi. Trabzonspor, Beşiktaş ile ligde oynadığı son 6 müsabakada rakibine karşı hiç kaybetmedi.

Öte yandan ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 3-0 kazanmıştı. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada Trabzonspor'un başında Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, Beşiktaş'ın başında ise Şenol Güneş bulunuyordu. Sonraki süreçte her iki takım da hocaları ile yollarını ayırmıştı.

Bugün yapacağı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak olan bordo-mavililer, özel uçakla İstanbul'a gidecek.