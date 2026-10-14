Trabzonspor-Beşiktaş derbisi öncesi tarihi karar! 6 yıllık yasak kalktı

Ahmet Yılmaz:

Fener taraftarı da gidecek mi Trabzon'a ? Gassray taraftarı gitmişti, şimdi Beşiktaş'ta gidiyor. Eğer fener taraftarı gitmez ise ligi kapatın bir daha da en az 5 yıl futbol oynanmasın tüm Türkiye'de. Belki birşeyler değişir.