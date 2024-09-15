Trabzonspor-Beşiktaş Maç Detayları

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Trabzonspor- Beşiktaş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Papara Park
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Banza
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Joao ???????Mario, Immobile
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