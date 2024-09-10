Trabzonspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, salonda ısınma hareketlerinin ardından kuvvet çalışması yaptı.
Trabzonspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
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