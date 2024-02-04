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Trabzonspor Beşiktaş maçı için İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Trabzonspor Beşiktaş maçı için İstanbul'a geldi

Trabzonspor Beşiktaş maçı için İstanbul\'a geldi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka için İstanbul'a geldi. Mücadele öncesi güvenlik önlemleri alınırken, Trabzonspor takımı başlama saatini beklemeye başladı.

04.02.2024 17:39
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, stada geldi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, bu akşam Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre bordo-mavili ekip yoğun güvenlik önlemleri altında müsabakanın oynanacağı stada gelerek başlama saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Trabzonspor Beşiktaş maçı için İstanbul'a geldi - Son Dakika
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