TRABZONSPOR, Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç yapıldı. Öte yandan antrenman öncesi Mustafa Eskihellaç için doğum günü pastası kesildi.
Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?