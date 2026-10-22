Trabzonspor-Beşiktaş maçında meşale yakan taraftarlar hakkında adli tahkikat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzonspor-Beşiktaş maçında meşale yakan taraftarlar hakkında adli tahkikat

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor-Beşiktaş maçında meşale yakan taraftarlar hakkında adli tahkikat
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki maçta meşale yakıp sahaya atan taraftarlar hakkında Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından adli tahkikat başlatıldı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzon spor ile Beşiktaş arasında oynanan maç sırasında meşale yakan ve sahaya atan taraftarlar hakkında adli tahkikat başlatıldığını duyurdu.

''ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR''

İl Emniyet Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "19.10.2026 tarihinde ilimizde oynanan Trabzonspor-Beşiktaş müsabakasında, meşale yakıp atmak suretiyle bir taraftarın yaralanmasına neden olan şahsın ve meşale yakan diğer şahısların kimlikleri tespit edilmiş olup haklarında adli tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞE MÜSAADE YOK

Meşale yakılmasının ardından sahaya atılmasını gösteren videonun da yer aldığı paylaşımda, spor alanlarında şiddet ve düzensizliğe kesinlikle müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Trabzon Emniyet MüdürlüğüTrabzonsporBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Türkiye’nin su devine ABD’li ortak Rekabet Kurulu onay verdi Türkiye'nin su devine ABD’li ortak! Rekabet Kurulu onay verdi
Arda Güler’in Mbappe’ye attığı mesaj olay oldu Anında cevap geldi Arda Güler'in Mbappe'ye attığı mesaj olay oldu! Anında cevap geldi
Yeni Salah ocak ayında gelecek Süper Lig devinin başkanı canlı yayında duyurdu Yeni Salah ocak ayında gelecek! Süper Lig devinin başkanı canlı yayında duyurdu
21:02
Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim çıkışı
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı
20:56
Beşiktaş’tan bol sürprizli 11
Beşiktaş'tan bol sürprizli 11
20:32
Rus Ordusu, Arktik tatbikatı yaptı
Rus Ordusu, Arktik tatbikatı yaptı
20:07
Tasfiye edilen fonların yatırımcılarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yasalaştı
Tasfiye edilen fonların yatırımcılarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yasalaştı
18:43
Canlı anlatım: Maçta ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ikinci gol geldi
18:42
Husiler’den Suudi Arabistan’a yeni saldırı dalgası Bakanlık binasını da vurdular
Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası! Bakanlık binasını da vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 21:09:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Trabzonspor-Beşiktaş maçında meşale yakan taraftarlar hakkında adli tahkikat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei