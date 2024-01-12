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Trabzonspor, Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, Samsunspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaparken diğer oyuncular ise dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maçla sona erdi ve takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
12.01.2024 - 17:55,  Güncelleme: 17:56
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Yılport Samsunspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması yaptı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA
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