Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

15.03.2022 20:10
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 18 Mart Cuma günü Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 18 Mart Cuma günü Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ve dar alan oyunları ile süren antrenman, çift kale maçla son buldu.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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