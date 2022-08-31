Trabzonspor, Cornelius'un yerini geçen sezonun gol kralıyla doldurdu!

Son şampiyon Trabzonspor transferlerine devam ediyor. Yıldız futbolcusu Cornelius'u Kopenhag'a yollayan bordo-mavililer, Süper Lig'in son kralını renklerine bağladı.

TRABZON'A GELDİ

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Umut Bozok, kente geldi. Golcü futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

"İNŞALLAH 15-20 TANE ATARIM"

Havalimanında kısa bir açıklama yapan Umut Bozok, "Bugün benim için çok özel, çok güzel bir gün. Öncelikle kulübe teşekkür ederim. Gol kralı olarak bitirdim, inşallah bu sene şampiyon olacağız. Hedefim öncelikle şampiyonluk, sonra gol sayısı. İnşallah 15-20 tane atarım. Çok heyecanlıyım. İlk maçımızı bekliyorum. Diyecek başka bir şey yok. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.

SON GOL KRALI

Geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Kasımpaşa'da Umut Bozok, Süper Lig'de 38 maçta 20 gol ve 7 asistlik performans göstererek gol kralı olmuştu.