Trabzonspor\'da 13 oyuncu golle tanıştı, Fountas siftah yaptı

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 20 haftada Trabzonspor'da 13 oyuncu golle tanıştı. Milli takım kampında bulunan Paul Onuachu 9 golle takımın en golcü futbolcusu olurken, Yunan oyuncu Fountas ise bordo-mavili formayla siftahı Antalyaspor karşısında yaptı.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde eden Trabzonspor, 3. sırada yer alıyor. Attığı 35 golle karşılık kalesinde 22 gol gören bordo-mavililerde, 13 oyuncu golle tanıştı.

Takımın en golcü futbolcusu 9 golle Paul Onuachu olurken, bu oyuncuyu 4 golle Bakasetas ve Trezeguet takip etti. Visca'nın 3 golü bulunurken, Bardhi, Benkovic, Enis Destan ve Pepe de 2'şer gol attı. Denswill, Berat Özdemir, Göktan Gürpüz, Mendy ve Fountas'ın 1'er golü var.

Fountas siftah yaptı

Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Fountas, bordo-mavili forma altında siftah yaptı. Hücum hattında önemli isimlerin yokluğunda formayı giyen ve 3 maçtır 11'de olan Fountas, Antalyaspor karşılaşmasında 1 gole imza attı.

Avcı 12 maçta 25 puan topladı

Trabzonspor, Bjelica döneminde 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 12 puan toplamıştı. Avcı'nın takımın başına gelmesiyle bordo-mavililer, oynadığı 12 müsabakada 25 puan aldı ve takımı 3. sıraya taşıdı.

Abdullah Avcı ile deplasmanda kaybetmiyor

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon deplasmanda oynadığı maçları kaybetmedi. Karadeniz ekibi, Avcı idaresinde oynadığı 7 dış saha maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti ve 15 puanı hanesine yazdırdı. Karadeniz ekibi, iç sahada ise 10 puan kazandı. - TRABZON