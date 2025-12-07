Trabzonspor'da 2 yıldız futbolcu Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü - Son Dakika
Trabzonspor'da 2 yıldız futbolcu Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü

07.12.2025 22:00
Trabzonspor'da Göztepe karşısında sarı kart gören Paul Onuachu ile kırmızı kart gören Wagner Pina, cezalı duruma düşerek Beşiktaş maçında oynayamayacak.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Göztepe'ye İzmir'de konuk oldu. Bordo-mavililere bu karşılaşmada iki kötü haber birden geldi.

ONUACHU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Maçın 73. dakikasında rakibine bir faul yapan Trabzonsporlu futbolcu Paul Onuachu, sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Nijeryalı golcü, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

PINA DA FORMA GİYEMEYECEK

Karşılaşmanın 78. dakikasında ise Bordo-Mavililer'de Wagner Pina kırmızı kart gördü. Deneyimli sağ bek oyuncusu da tıpkı Onuachu gibi Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

MAÇ NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Trabzonspor, 14 Aralık Pazar günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Armağan Gönen Armağan Gönen:
    maç Trabzon da 8 2 Yanıtla
  • Depechs Modes Depechs Modes:
    Habere bak mac Trabzon'da bunlar tupras diye haber yapıyor vay yaa 8 0 Yanıtla
