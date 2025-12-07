Trabzonspor\'da 2 yıldız futbolcu Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Göztepe'ye İzmir'de konuk oldu. Bordo-mavililere bu karşılaşmada iki kötü haber birden geldi.
Maçın 73. dakikasında rakibine bir faul yapan Trabzonsporlu futbolcu Paul Onuachu, sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Nijeryalı golcü, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
Karşılaşmanın 78. dakikasında ise Bordo-Mavililer'de Wagner Pina kırmızı kart gördü. Deneyimli sağ bek oyuncusu da tıpkı Onuachu gibi Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.
Beşiktaş ile Trabzonspor, 14 Aralık Pazar günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
