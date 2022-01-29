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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür çalışmalara başladı - Son Dakika

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür çalışmalara başladı

29.01.2022 19:37
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür çalışmalara başladı

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda yer alan Trabzonspor, ligin 24'üncü haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda yer alan Trabzonspor, ligin 24'üncü haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30'da idman yapan bordo-mavili ekip, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirdi. 5'e 2 çalışmanın ardından yapılan çift kale maç ile tamamlanan idmanda, GZT Giresunspor maçında sakatlanan ve tedavi gören Abdülkadir Ömür, takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür çalışmalara başladı
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür çalışmalara başladı
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür çalışmalara başladı
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür çalışmalara başladı
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür çalışmalara başladı
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür çalışmalara başladı
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür çalışmalara başladı
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Spor Toto Süper Lig, Abdülkadir Ömür, Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür çalışmalara başladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür çalışmalara başladı - Son Dakika
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