Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 78'inci Olağan Genel Kurul'da seçilen yönetim kurulunda görevleri belirledi. Medical Park Stadyumu'nda dün gerçekleşen Trabzonspor-Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesinde yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yapan Başkan Ahmet Ağaoğlu görev dağılımı yaptı. Trabzonspor'un yeni Asbaşkanı Ertuğrul Doğan olurken Ömer Sağıroğlu Kulüp Genel Sekreteri sorumluluğunu üstlendi. Başkan yardımcıları ise Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan ve Zeyyat Kafkas olarak belirlendi.Trabzonspor'un 47'nci yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde oldu: Başkan: Ahmet Ali AğaoğluAsbaşkan: Ertuğrul DoğanGenel Sekreter: Ömer SağıroğluBaşkan Yardımcısı-Kurumlarla İlişkiler Sorumlusu: Müminhan BilginBaşkan Yardımcısı-Yatırım, Finans ve Ticari Ürünler Sorumlusu: Yalçın OrhanBaşkan Yardımcısı-Genel Sayman ve Mali İşler Sorumlusu: Zeyyat KafkasSağlık Kurulu Başkanı: Kibar Yaşar GüvenPazarlama, Halkla İlişkiler ve Medya İletişim Sorumlusu: Serdar Ekrem ŞirinYerel İdareler ve Yatırımlar Sorumlusu: Zafer Göktaş Genel Sekreter Yardımcısı ve Hukuki İşler Sorumlusu: Kemal Ertürkİnşaat, Tesisler ve Stadyum Sorumlusu: Ali Haydar GedikliDış İlişkiler Sorumlusu: Esat EmanetFinans ve Proje Geliştirme Sorumlusu: Faruk HacıhaliloğluFinans ve Proje Geliştirme Sorumlusu: Şemsetdin HancıAmatör Branşlar Sorumlusu: Sami KaramanYEDEK ÜYELERİnşaat, Tesisler Stadyum: Lokman SadıklarPazarlama: Ertuğ ÖzarmanAmatör Branşlar: Coşkun ÖztürkSağlık Kurulu: Ahmet BeşirVahap Öztelİbrahim Tüfekçiİbrahim Aydın
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'da Ağaoğlu A takımını kurdu - Son Dakika Spor