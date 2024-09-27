Trabzonspor'da Birlik Çağrısı - Son Dakika
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Trabzonspor'da Birlik Çağrısı

Trabzonspor\'da Birlik Çağrısı

Başkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un geleceği için birlik çağrısında bulundu.

27.09.2024 20:59
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TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bu camianın, bu renklere gönül veren herkesin, dünyanın neresinde olurlarsa olsun tüm Trabzonsporluların önünde, karar vermeleri gereken çok önemli bir yol ayrımı var" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinin 221'inci sayısına açıklamalarda bulundu. Doğrularımıza sımsıkı sarılıp, tuzaklardan uzak durmanın yolu birlik ve beraberlikten geçiyor diye sözlerine başlayan Ertuğrul Doğan "Bu camianın, bu renklere gönül veren herkesin, dünyanın neresinde olurlarsa olsun tüm Trabzonsporluların önünde, karar vermeleri gereken çok önemli bir yol ayrımı var. Üstelik hemen şimdi… ya her türlü fikir ayrılıklarımızı, kırgınlıklarımızı, küçük hesaplarımızı kenara bırakarak safları sık tutacağız ve bir olacağız, böylece hala uzun bir maraton olarak önümüzde duran Süper Lig hedefine dolu dizgin koşacağız. ya da, Trabzonspor'a hiç bir zaman fayda getirmeyen kırgınlıklar, şikayetler ve kısır döngüler içinde kutuplaşacağız" şeklinde konuştu.

'KULÜBÜ FİNANSAL BAĞIMSIZLIĞINA TAŞIMAYA KİLİTLENDİK'

Hedeflerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bu yönetimin kısa vadeli hedefi nedir?" diye kimsenin saatlerce tartışıp uzun cümleler kurmasına gerek yok. Size iki cümlede özetleyeyim; ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım seçimimizi yaptık. Bizi çok iyi tanıyan, tarihimize adını altın harflerle yazdıran, kulübümüzde şampiyonluk yaşamış ve takımımızın hemen her başarısında yer alan, bu şehri soluyan ve bizi hedefe götüreceğine canı gönülden inandığımız Şenol Güneş hocamızla birlikte var gücümüzle Süper Lig'e odaklandık. Ayrıca değeri yıllar sonra daha iyi anlaşılacak olan mali disiplinden taviz vermeden bu kulübü finansal bağımsızlığına taşımaya kilitlendik" diye konuştu.

'TRABZONSPOR'UN MENFAATLERİ İÇİN'

Hedeflerini kişisel hırslarından değil Trabzonspor'un menfaatleri için belirlediklerinin de altını çizen Doğan, "Takım performansını, bilet fiyatlarını, TS Club ürünlerini tartışabiliriz ama belirttiğimiz iki büyük hedefe ulaşmak için var gücümüzle bir olalım istiyorum. Desteğiniz tahmin edemeyeceğiniz kadar önemli. Trabzonspor hiç şüphesiz değişime ayak uydurmak zorundadır. Geçmişe takılıp kalma lüksümüz yok. Bu yüzden bakacağımız yer hep ileri. Birlikte… ve daima ileri" şeklinde sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Birlik Çağrısı - Son Dakika

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