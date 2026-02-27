Trabzonspor'da Değişiklikler! - Son Dakika
Trabzonspor'da Değişiklikler!

27.02.2026 20:20
Fatih Tekke, Karagümrük maçında 2 değişiklik yaparak Bouchouari'yi 11'e aldı; Zubkov kadroya döndü.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Gaziantep FK maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Fatih Tekke, Gaziantep FK maçında sakatlanan Folcarelli'nin yerine Bouchouari'ye 11'de görev verdi. Genç teknik adam, savunmanın sağında ise Pina'yı yedek kulübesine çekerken Ozan Tufan'ın sahaya sürdü.

Trabzonspor'un Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, 6 haftalık aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Bouchouari,ligde en son 18 Ocak'ta deplasmanda oynanan Kocaelispor maçının ilk 11'inde yer almış ve 90 dakika sahada kalmıştı.

Karadeniz ekibinde tedavilerine devam edilen Visca ve Folcarelli, dışında eksik oyuncu yer almadı.

Zubkov, 3 hafta sonra kadroda

Trabzonspor'da tedavisi tamamlanan ve takımla antrenmanlara katılan Zubkov, 3 hafta aradan sonra kadroya dahil edildi.

Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyen Ukraynalı oyuncu, yedek kulübesinde yer aldı.

-Taraftar desteğinden yararlanamadı

Trabzonspor, İstanbul temsilcisi karşısında taraftar desteğini arkasında bulamadı.

En son Papara Park'ta oynanan Fenerbahçe maçında yaşanan saha olayları nedeniyle bazı tribünlerdeki bordo-mavili taraftarların ceza almasının da etkisiyle maçı stadyumdan az sayıda seyirci takip etti.

Kaynak: AA

