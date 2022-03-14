Trabzonspor'da erken şampiyonluk hesapları - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de 29 haftada 70 puana ulaşan Trabzonspor'un şampiyonluğa kavuşması için önünde 9 maç kaldı. Karadeniz temsilcisi oynayacağı 2 maçı kazanıp, en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un ise bu haftalarda puan alamaması durumunda tarihinin en erken şampiyonluğunu ilan edecek.

Süper Lig'de bu sezon fırtına gibi esen Trabzonspor, tarihindeki 7'nci şampiyonluğa doğru koşar adım ilerliyor. Son olarak 1983-84 sezonunda şampiyonluk kupasını evine getiren Trabzonspor'da vuslata sayılı günler kaldı. Ligde geride kalan 29 haftada 70 puan toplayan ve en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde bulunan Trabzonspor, ligin bitimine 9 hafta kala şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Süper Lig'de bu sezon 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Trabzonspor, kalan 9 haftada rakiplerinin alacağı sonuçlara da bağlı olarak lig tarihinin en erken şampiyonluğuna uzanmaya hazırlanıyor.