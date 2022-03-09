Trabzonspor'da Hamsik haftalar sonra idmanda yer aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor'da Hamsik haftalar sonra idmanda yer aldı

09.03.2022 21:31
Trabzonspor'da Hamsik haftalar sonra idmanda yer aldı

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda yer alan Trabzonspor'da Marek Hamsik sevinci yaşanıyor.

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda yer alan Trabzonspor'da Marek Hamsik sevinci yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle haftalardır yeşil sahalardan uzak kalan Hamsik bu akşam takımla birlikte idmana katıldı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 16.00'da yapılan antrenmanda bordo mavililer, dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2, rondo çalışmaları ve çift kale maç yaptı.

HAMSIK HAFTALAR SONRA İDMANDA Fenerbahçe karşılaşmasından sonra 2 gün izin yaparak dinlenen Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Marek Hamsik haftalar sonra idmana çıktı. Geçtiğimiz günlerde kısa süreli ülkesine giden ve tedavisinde iyileşme kat edilen Slovak yıldız Göztepe maçı hazırlıklarında takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Bordo mavililerde sakatlığı süren diğer isim Dorukhan Toköz ise takımdan ayrı olarak salon çalışması yaptı.Trabzonspor, hafta sonu evinde oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına yarın yapılacak idmanla devam edecek.

Trabzonspor'da Hamsik haftalar sonra idmanda yer aldı
Trabzonspor'da Hamsik haftalar sonra idmanda yer aldı
Trabzonspor'da Hamsik haftalar sonra idmanda yer aldı
Trabzonspor'da Hamsik haftalar sonra idmanda yer aldı
Trabzonspor'da Hamsik haftalar sonra idmanda yer aldı
Trabzonspor'da Hamsik haftalar sonra idmanda yer aldı
YORUMLAR
500
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ligde 61. maçına çıkacak Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ligde 61. maçına çıkacak Trabzonspor-Göztepe maçının biletleri satışa çıktı Trabzonspor-Göztepe maçının biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Ahmet Çalık, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Hamsik haftalar sonra idmanda yer aldı - Son Dakika


Son Dakika
21:06 Son zam iptal edildi! Bu gece benzin ve motorinde artış olmayacak
20:36 İstanbullular dikkat! Kar yağışı başladı! İmamoğlu alınan önlemleri sıraladı
20:32 Zor kurada isimler belli oldu! Peki, Galatasaray'ın kalesini kim koruyacak?
20:10 Konuşmasına Türkçe başladı! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da bir araya geldi
20:05 Cristiano Ronaldo bütün ipleri kopardı! Kadroda yer almadı
20:02 Evler ayrıldı! Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan çifti boşanıyor
19:56 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 143 kişi hayatını kaybetti, 33 bin 243 yeni vaka tespit edildi
19:53 Dur ihtarına karşı otomobilden polislere ateş açtılar: 1 polis şehit düştü, 1 polis ağır yaralandı
19:50 Portekiz maçına hazırız! Stefan Kuntz, milli takıma çağıracağı iki futbolcuyu açıkladı
17:22 Zelenski isyan etti: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 21:38:51. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor'da Hamsik haftalar sonra idmanda yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement