Trabzonspor'da kaleci Erce Kardeşler'in tedavisine başlandı

Kulüp Doktoru Hakan Çelik , kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Dün oynadığımız müsabaka öncesi sağ uyluk arka adalesinde yaşadığı gerilme nedeniyle kadrodan çıkartılan Erce Kardeşler'in bugün çekilen MR'ında sağ hamstring yapışma yerinde birinci derece yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadesini kullandı.

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