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Trabzonspor'da kupa heyecanı - Son Dakika

Trabzonspor'da kupa heyecanı

08.02.2022 21:37
Trabzonspor'da kupa heyecanı

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor'da, kupa heyecanı yeniden başlıyor.

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor'da, kupa heyecanı yeniden başlıyor. Bu sezon lig şampiyonluğuna gün geçtikçe bir adım daha yaklaşan bordo-mavililer 10. kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi ve sezonu çifte kupayla tamamlamayı hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükselen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Altaş Denizlispor ile Denizli'de karşı karşıya gelecek.

En son 2019-2020 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getiren bordo-mavililer 27 Ocak 2021'de Abdullah Avcı yönetiminde ise Medipol Başakşehir'i 2-1 yendiği müsabakada Süper Kupa'yı müzesine getirmişti. Bu kupa, Abdullah Avcı'nın bordo-mavili takımda kariyerinin ilk kupası olmuştu.

10. kez kupayı müzesine getirmeyi hedefliyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önünde açık ara lider olarak sürdüren Trabzonspor, şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterildiği sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak çifte kupa ile sezonu tamamlamayı hedefliyor.

Bordo-mavililer, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi. Trabzonspor, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı kazanmıştı. Karadeniz ekibi, Galatasaray'ın 18 defa ile en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9'a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakalamıştı.

Rotasyonlu kadro

Bordo-mavili ekip, TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Altaş Denizlispor ile oynayacağı müsabakaya rotasyonlu bir kadro ile çıkması bekleniyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı, yarınki müsabakada az forma şansı bulan ve maç eksiği bulunan oyuncularına görev vermesi bekleniyor. - TRABZON

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Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da kupa heyecanı - Son Dakika Spor


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