Trabzonspor'da Manolis Siopis, kampın neşesi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor'da Manolis Siopis, kampın neşesi oldu

11.07.2022 11:00
Trabzonspor'da Manolis Siopis, kampın neşesi oldu

Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Manolis Siopis, kampın neşesi oldu.

Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Manolis Siopis, kampın neşesi oldu. Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansıyla şampiyonluğa önemli katkı sağlayan Siopis, yeni sezon öncesi mücadelesi ve hırsıyla dikkat çekerken, takımın da enerjisini yükseltti.

Geçtiğimiz sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen Manolis Siopis 37 maçta forma giyerken şampiyonluğa da önemli bir katkı sundu. Süper Lig'de 32, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 ve Avrupa Kupası'nda 1 maçta forma giyen oyuncu önemli bir performans sergileyerek bordo-mavili takımın 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşamasına önemli katkı sağladı.

Saha içindeki mücadelesi ve hırsıyla bordo-mavili taraftarların gönlünü kazanan Siopis takım arkadaşları tarafından da çok seviliyor. Sıcakkanlı yapısıyla teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla rahatlıkla diyalog sağlayan Yunan oyuncu Slovenya kampının da neşe kaynağı oldu. Kampa katıldığı ilk günden itibaren sempatik hareketleriyle yerli ve yabancı oyunculara kendini hayran bırakan Siopis, antrenmanlardaki mücadelesinden ve hırsından ise ödün vermiyor. - TRABZON

YORUMLAR
500
11 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 11 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı Hatayspor, kaleci Erce Kardeşler ile prensipte anlaştı Hatayspor, kaleci Erce Kardeşler ile prensipte anlaştı
Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Manolis Siopis, kampın neşesi oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:04 Soylu'nun "Suriyeli bebek" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Özdağ'a da göndermede bulundu: Suriyeliler dönmeli ama ucuz ırkçı tavırla değil
20:53 Arsenal, Chelsea'nin ön liberosu N'Golo Kante için adım atıyor! "O bizim Mo Salah'ımız, Van Dijk'imiz, De Bruyne'imiz"
20:20 Kadınlara yönelik skandal sözleriyle tepki çeken Tanju Özcan, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Şapkasını koysa cumhurbaşkanı seçilecek
19:39 Çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
19:27 Novak Djokovic Wimbledon'da üst üste 4. kez şampiyon oldu
19:19 Batman'da 7 aile arasında çıkan ve 54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi koyun sürüsünün bahçeye girmesi
19:06 Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
19:01 2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında...
18:49 Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı
17:28 Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 11:17:12. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor'da Manolis Siopis, kampın neşesi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement