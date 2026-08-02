Trabzonspor'da Melih Kabasakal'ın Mutluluğu - Son Dakika
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Trabzonspor'da Melih Kabasakal'ın Mutluluğu

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Melih Kabasakal, Trabzonspor'un Udinese'yi 1-0 yendiği maç sonrası takımdaşlıktan bahsetti.

Avusturya kampında oynadığı üçüncü ve son hazırlık maçında İtalya'nın Udinese takımını 1-0 yenen Trabzonspor'da orta saha oyuncusu Melih Kabasakal, takımdaşlık adına en ufak olumsuz bir durum yaşamadıklarını söyledi.

Melih Kabasakal, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 10 sene önce ayrıldığı kulübe döndüğünü belirterek, "10 sene boyunca çok acı çektim, çok çalıştım, çok çabaladım. Tekrardan ait olduğum yuvama döndüğüm için çok mutluyum, çok gururluyum." dedi.

Yeni transferlerin takıma çabuk uyum sağladığını düşündüğünü ifade eden 30 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Hocamızın isteklerini çok çabuk yerine getirmeye çalışıyoruz. Çok iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz, çok iyi çalışıyoruz. Umarız sezona da çok iyi başlarız. Saha içinde de saha dışında da kamplarda olsun, tesislerde olsun harika bir ortamımız var. Müthiş bir ortamımız olduğunu düşünüyorum. Biz büyükler olarak küçükler olarak çok iyi uyum içindeyiz. Takımdaşlık adına en ufak bir olumsuz durum olmadığını düşünüyorum."

Teknik direktör Fatih Tekke ile üçüncü kez çalıştığını vurgulayan Melih Kabakasal, "Benim gelişimimde, kariyerimde çok önemli bir yeri var. Onun sayesinde merdivenleri bu kadar hızlı çıktığımı düşünüyorum. Fatih hocama bu konuda da çok teşekkür ediyorum. Antrenmanda, tribünde, kulübede, sahada olsun, 11'de olsun, Fatih hocam için kulübüm için elimden ne geliyorsa en iyisini yapacağım." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Melih Kabasakal'ın Mutluluğu - Son Dakika

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