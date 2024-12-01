Trabzonspor'da Olağan Seçimli Genel Kurul Başladı - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor'da Olağan Seçimli Genel Kurul Başladı

Trabzonspor\'da Olağan Seçimli Genel Kurul Başladı

Trabzonspor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci günü oy verme işlemleri ile devam ediyor. Mevcut Başkan Ertuğrul Doğan seçimde tek aday olarak yer alıyor ve 9 bin 909 üyenin oy kullanması bekleniyor.

01.12.2024 12:29  Güncelleme: 12:31
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Nurgül GÜNAYDIN- Selçuk BAŞAR/TRABZON , Trabzonspor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci günü oy verme işlemi ile başladı.

Hayri Gür Spor Salonu'nda dün başlayan ve bugün yapılacak seçimle tamamlanacak olağan seçimli genel kurulda, mevcut Başkan Ertuğrul Doğan, seçime tek aday olarak giriyor. 15 sandıkta saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak. Genel kurulda, 9 bin 909 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçimle Trabzonspor'un 57 yıllık tarihinde 49. yönetim kurulu belirlenecek. Yeni yönetim, 3 yıllığına göreve getirilecek. Mevcut başkan ve başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın, konuşmasını seçim sonuçlarının ardından yapacağı ifade edildi. Bordo-mavili kulüpte ikinci kez başkanlık görevine getirilecek Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu

Yedek Üyeler: Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Solak, İmdat Yılmaz, Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Murat Cem Aşık

Kaynak: DHA

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